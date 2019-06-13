  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة ومعلق وطرق مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    "المصرية لحقوق الإنسان" تعرض تقريرها عن وضع أهالي سيناء.. الثلاثاء المقبل

    04:23 م الخميس 13 يونيو 2019
    "المصرية لحقوق الإنسان" تعرض تقريرها عن وضع أهالي سيناء.. الثلاثاء المقبل

    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

    كتب- محمد نصار:

    تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا لعرض تقريرها النوعي "أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب"، يوم الثلاثاء المقبل.

    وقالت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، إن التقرير يعتمد على منهجية البحث الميداني وتجميع الشهادات من شهود عيان في المنطقة فضلًا عن توثيق المعلومات من القوانين والقرارات الحكومية والوزارية والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، كما يعتمد التقرير على شهادة أعضاء المنظمة المقيمين في سيناء، والمقابلات الشخصية لأهالي سيناء، في إطار المنهج الوصفي لوصف كل الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية وفيما يخص الحقوق الأساسية للمواطنين وصدور القرارات الرسمية في هذا الشأن.

    وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن التقرير يسعى إلى تحقيق سبل الإنصاف والحق في جبر الضرر لضحايا الإرهاب وحق المواطن السيناوي في التمتع بالأمن والأمان في مجتمعه.

    وأشار أبوسعدة، إلى وجود دعم سخي للعمليات الإرهابية في سيناء كشفت عنه كميات الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها من قِبَل أجهزة الأمن المصرية وكلها عمليات تستهدف أرواح المصريين، وأن التقرير يلقي الضوء على كيف تم توطين سيناء بالعناصر الإرهابية التي قيدت حياة الأهالي فيها والتي هددت الأمن القومي المصري، وانحسار موجة الإرهاب في مصر خلال عامي 2018، 2019 من خلال الإحصاءات التي أعدها مرصد مكافحة الإرهاب بالمنظمة.

    كما يرصد التقرير معاناة أهالي سيناء في ظل الحرب على الإرهاب ويقدم التوصيات بشأن تعويض الأهالي عن أعمال القتل الخطأ، والخسائر المادية الناتجة عن الحرب الدائرة ضد تنظيمات الإرهاب المسلح.

    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب سيناء

    الخبر التالى:

    النقل تكشف آخر مستجدات تنفيذ "مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان