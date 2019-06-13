محمد صلاح سفيراً لزيوت موبيل في مصر

أعلنت شركة إكسون موبيل مصر الرائدة في تسويق المنتجات البترولية لأكثر من 115عاماً، عن بدء التعاون مع معشوق الجماهير المصرية والأوروبية العالمي محمد صلاح ليصبح بموجبه سفيراً لزيوت موبيل في مصر ، وذلك في احتفالية خاصة حضرها النجم محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول، والسيد المهندس أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، والسيد المهندس أحمد الرملي مدير تسويق الزيوت بأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من مسئولي التسويق بشركة إكسون موبيل مصر.

سامي الأنصاري: " يأتي تعاوننا مع النجم العالمي محمد صلاح في إطار اهتمامنا بالشباب والأثر الإيجابي للرياضة عليهم"

وبهذه المناسبة، أكد السيد المهندس/ سامي الأنصاري، مدير عام الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر على أهمية هذا التعاون ومردوده الإيجابي وأضاف قائلا:" يأتي تعاوننا مع النجم العالمي محمد صلاح في إطار اهتمامنا بالشباب والأثر الإيجابي للرياضة عليهم، وانطلاقا من كوننا شركة رائدة تقدم خدمات متكاملة ومتنوعة ومتطورة في كل محطات ومراكز موبيل المنتشرة على مستوي الجمهورية".

أحمد الصادق:" سعداء بتعاون إكسون موبيل مصر مع أيقونة الشباب في مصر والعالم "

كما أعرب السيد المهندس أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر عن سعادته بالتعاون مع نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح قائلاً " سعداء بتعاوننا مع النجم العالمي محمد صلاح الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة استطاع تحقيقها بعد تطوير وتنمية لمهاراته ليصبح أيقونة يحتذي به الشباب في مصر والعالم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم والوصول لمستقبل أفضل، وهي القيم التي تسعي موبيل لتحقيقها من خلال تقديمها مجموعة من زيوت السيارات المطورة من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا للوصول إلى أفضل النتائج."

أحمد الرملي:" فخورون بالتعاون مع النجم محمد صلاح، والذي نراه خير سفير لزيوت موبيل في مصر“.

ومن جانبه، أثني السيد المهندس أحمد الرملي، على هذا التعاون وأكد قائلاً: " فخورون بالتعاون مع النجم العالمي المصري محمد صلاح فخر مصر والعالم العربي، والذي نراه خير سفير لزيوت موبيل في مصر ".

وأوضح الرملي: "تستهدف خططنا التسويقية الوصول لأكبر قاعدة من الشباب، ولأن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة هي الجاذبة لكل فئات الشباب، توجهنا نحو الاستثمار في قطاع الرياضة، وجاء اختيارنا للنجم محمد صلاح نظراً لشعبيته الكبيرة داخل مصر وخارجها بل على مستوى العالم، فضلاً عن كونه مثالاً للشاب المجتهد الطموح الناجح المتواضع، وهذا يجعله شريكاً مثالياً لموبيل ".

ومن جانبه، صرح النجم محمد صلاح قائلا : " سعدت كثيراً بالشراكة مع إكسون موبيل مصر الشركة التي تمد ملايين المصريين بمنتجاتها كل يوم. وأتطلع للتعاون معهم وآمل أن تحقق هذه الشراكة نجاحًا كبيرًا".

يجدر الإشارة إلى انفراد موبيل بجودة وتنوع منتجاتها من وقود وزيوت، وتقديم أنسب وأفضل الحلول في مجال التزييت لعملائها، وتكنولوجيا متطورة في كافة منتجات الزيوت لتواكب كافة التطورات العالمية. وكما تمتاز إكسون موبيل مصر بانتشار محطاتها على مستوي الجمهورية والتي تزيد عن ٣٥٠ محطة وقود وأكثر من ٦٠ مركز خدمة لموبيل 1، فضلا عن استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في مصانع الزيوت والشحومات بالإسكندرية والعاشر من رمضان والتي تعد من أفضل المصانع على مستوى العالم، وتقوم بتصدير الإنتاج المصري لأكثر من ٤٥ دولة.

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