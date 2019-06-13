​البابا تواضروس الثاني يرأس الجلسة الختامية لاجتماعات المجمع المقدس

القاهرة- أ ش أ:

شارك 113 عضوا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أعمال الجلسة الختامية لاجتماعات المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، والتي بدأت، اليوم الخميس، بمركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، من أصل 128 عضوا، بينما تغيب 15 من أعضاء المجمع؛ لظروف المرض وبعض الظروف الاستثنائية.

وكانت اجتماعات لجان المجمع قد استمرت طوال الأسبوع الجاري، والتي من المنتظر أن تُنَاقَش خلال الجلسة الجارية، التقارير المقدمة منها.

ويبلغ عدد أعضاء المجمع المقدس 128 عضوًا، وهو يتكون من الآباء المطارنة والأساقفة بحكم درجتهم الكهنوتية، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية بصفتهم الوظيفية، وهو يعد الهيئة الكنسية العليا التي لها سلطة اتخاذ القرارات الكنسية.