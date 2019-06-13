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    ​تبدأ بجمصة.. "القومي لحقوق الإنسان" يزور مجموعة سجون الأسبوع القادم

    01:44 م الخميس 13 يونيو 2019
    ​تبدأ بجمصة.. "القومي لحقوق الإنسان" يزور مجموعة سجون الأسبوع القادم

    المجلس القومي لحقوق الإنسان

    كتب- محمد نصار:

    عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الـ71 برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، بحضور السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، استعرض خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بإستراتيجية عمله وخطته التنفيذية للعام الجاري.

    وأكد أعضاء المجلس، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي في تحقيق أهدافه، معلنين تنظيم ورشة عمل إقليمية (تحت عنوان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى) بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية الإثنين المقبل.

    وتستهدف الورشة، تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى.

    كما يعقد المجلس مؤتمرًا دوليًا يومي 26 و27 يونيو 2019 حول دور (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة) ووضع خطة عمل لرفع قدرات المؤسسات الوطنية ودعم إمكانياتها في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.

    وأعلن المجلس، زيارته لعدد من السجون وأماكن الاحتجاز في المحافظات تبدأ بسجن جمصة شديد الحراسة وذلك اعتبارًا من الأسبوع القادم.

    المجلس القومي لحقوق الإنسان جمصة مخلص قطب

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