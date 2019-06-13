"التذكرة بـ 15 جنيهًا".. مواصلات مصر تشغل خطًا جديدًا من المعادي للتجمع الخامس

كتب- محمد نصار:

قال العقيد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن الشركة بدأت تشغيل خط خدمة جديد، تحت اسم "M9" وذلك لنقل مواطني القاهرة من المعادي وحتى التجمع الخامس.

وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم الخميس، أن مواعيد العمل على الخط الجديد للشركة تبدأ يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً بمعدل تقاطر أتوبيس كل 30 دقيقة.

ولفت إلى أن سعر التذكرة داخل الكارت الذكي يبلغ 10 جنيهات، و15 جنيهًا خارج الكارت الذكي للشركة وبنظام الكاش.

ويبدأ الخط الجديد من المعادش وحتى التجمع الخامس مرورًا بالمحطات التالية (محطة اللوتس - الجامعة الأمريكية - بوينت 90 مول - جامعة المستقبل - كونكورد بلازا - المصراوية - فندق دوسيت - ميدان ماونتن فيو - المستشفى الجوي - ميدان مصطفى بغدادي - مسجد الحمد - جهاز القاهرة الجديدة - المدرسة المصرية البريطانية - مستشفى البنك الأهلي - البارون مول - نادي الصيد - الأكاديمية الحديثة - كارفور سيتي سنتر - بنزينة إمارات مصر - الكندي - صقر قريش - ميدان النصر - القرية التكنولوجية - بنزينة الغاز - القمر الصناعي - المركز الأوليمبي - ميدان جراند مول - ميدان فيكتوريا - ميدان بورسعيد - ميدان الفاروق - مترو المعادي - ميدان الحرية - ميدان الاتحاد - المعادي).