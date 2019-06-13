اتحاد كتاب مصر ينعي الشاعر السكندري أحمد مبارك ناهز 72 عامًا

كتب- محمد عاطف:

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، الناقد الأدبي والقاص، عضو الاتحاد وشاعر الثغر السكندرى الكبير أحمد مبارك، عن عمر يناهز الـ 72 عامًا.

وولد الكاتب الراحل في 11 مارس 1947 بالإسكندرية، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وكتب الشعر والدراسات وله دواوين عديدة صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة، وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويعد الشاعر الفقيد أحمد مبارك من أهم شعراء الثغر السكندري المعاصرين المتميزين، له في حديقة الشعر ديوان "تداعيات 1991"، وديوان "فى انتظار الشمس"، "في ظلال الرضا 1996" وغيرها، ويأتى ديوان "ومضة فى جبين الجواد" ليصدر فى فترة مليئة بالمتناقضات النفسية والاجتماعية والأخلاقية ليجعلنا ننتبه للأدواء الغائرة فى روح عالمنا الذى نعيشه ونحياه بخيره وشره.

ونشر له الناقد الكبير الراحل الدكتور عبد القادر القط العديد من قصائده إبان ترأسه تحرير مجلة إبداع في فترة الثمانينيات، وكتب عنه الكثير من الشعراء أهمهم فاروق شوشة وغيرهم.