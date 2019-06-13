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    مصر للطيران: ٢٨ رحلة عودة لـ٣ آلاف مشارك بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

    12:42 م الخميس 13 يونيو 2019
    مصر للطيران: ٢٨ رحلة عودة لـ٣ آلاف مشارك بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

    المشاركين بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

    كتب - طه عبيد:

    بدأت شركة مصر للطيران، في إعادة وفود المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، الذي تنظمة هيئة الرقابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ إلى بلادهم، والذي يختتم فاعلياته اليوم الخميس بينما تستمر عدد من الجلسات المنفصلة حتى يوم ١٥ يونيو الجاري .

    وتسير الشركة ٢٨ رحلة جوية ومنتظمة اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل، لعودة ما يقرب من 3 آلاف مشارك من مختلف الدول الأفريفية بالقارة السمراء وعدد من دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.

    حرصت الشركة متمثلة في مختلف الادارات والقطاعات لتذليل كافة الإجراءات الخاصة بسفر الحضور وتقديم كافة التسيلات لهم لعودتهم في سهولة ويسر من خلال الجناح الدعائي الخاص بالشركة ، والمقام بمقر الحدث بقاعة المؤتمرات طوال ساعات انعقاده على مدار اليوم وذلك تيسيراً على الوفود في انهاء اجراءات سفرهم .

    يذكر أن الشركة قد نجحت في تسيير ما يقرب من ٢٦ رحلة جوية منتظمة وإضافية لوصول الوفود إلى مقر الحدث.

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    مصر للطيران المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد الرقابة الإدارية شرم الشيخ

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