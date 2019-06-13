​شركة الدلتا للسكر: تصدير 116 ألف طن "لب بنجر" إلى المغرب وإيطاليا

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، التعاقد على تصدير كميات كبيرة من "المولاس" من إنتاج العام الحالي تصل إلى 65 ألف طن حتى الآن.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنها طرحت 35 ألف طن "مولاس" في السوق المحلي بجانب تصدير 116 ألف طن "لب بنجر" إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذي يستخدم في صناعة الأعلاف، مشيرة إلى أن التصدير سيتم على دفعات إلى دول أوروبا وشرق أسيا.

ووجهت وزارة التموين، الشركات المنتجة للسكر من البنجر بالاهتمام بآليات تطوير زراعة بنجر السكر بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية من أجل العمل على زيادة معدلات إنتاج محصول البنجر مما يؤدي إلى زيادة إنتاج السكر المحلي من البنجر.

كما وجهت الوزارة بتفعيل عمليات التطوير داخل المصانع مع استمرار الشركات استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم الحالي وسداد مستحقاتهم أول بأول وإنتاج السكر المحلى وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك فى الأسواق.