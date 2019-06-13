  • عاجل:استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز )تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    كيف تتابع "أمم أفريقيا" من المنزل بطريقة بسيطة ورخيصة؟ -فيديو

    12:18 م الخميس 13 يونيو 2019
    كيف تتابع "أمم أفريقيا" من المنزل بطريقة بسيطة ورخيصة؟ -فيديو

    الاريل الداخلي

    كتب- محمد نصار:

    قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، يبحث المصريون عن وسيلة لمشاهدة مباريات البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو القادم، والتي تذاع عبر البث الأرضي في قناة "تايم سبورتس".

    ويقدم مصراوي، بالخطوات أبسط طريقة لمشاهدة مباريات البطولة من المنزل بتكلفة بسيطة..

    - في البداية بدلًا من شراء جهاز البث الخاص بالبطولة والذي تتراوح تكلفته ما بين 400 إلى 700 جنيه، أو جهاز "bein sport"، وجهاز الإريال العادي الذي يلتقط بث قنوات التليفزيون الأرضي، تبلغ تكلفته 100 جنيه، يمكنك عمل إريال بأدوات بسيطة جدًا، عبارة عن عصا من أي نوع معدن أو خشب، تثبت بجانب طبق الدش.

    - يتم تثبيت لمبة "فلورسنت" سواء كانت تعمل أو لا تعمل بشكل عرضي من المنتصف على الحامل، كما تحتاج إلى 2 متر سلك مزودج، ومن أحد طرفي السلك يتم توصيله بالجزء المعدني في كل طرف من طرفي اللبمة، ومن ثم يمكنك توصيل الطرف الأخر للسلك بسلك الدش بعد نزعه من الطبق، على أن يوصل جزء من هذا الطرف بالجزء النحاسي الخارج من سلك الدش والجزء الأخر بالأليفاف فضية اللون الموجودة تحت طبقة الجلد في سلك الدش، وبذلك تكون حصلت على إريال أرضي بما لا يجاوز 5 جنيهات فقط.

    - بعد انتهاء العملية السابقة، تقوم بنزع سلك الدش من الريسيفر، وتستخدم "كونفرتر" على أن يتم توصيل سلك الدش بالـ"كونفرتر" ويبلغ سعره 5 جنيهات فقط، والذي يتم توصيله بجاك التليفزيون مباشرة دون الحاجة إلى استخدام الريسيفر على الأطلاق.

    • يمكن من خلال الإعدادات اختيار البحث التلقائي للقنوات، وبمجرد انتهاء هذا البحث ستظهر قنوات التليفزيون الأرضي في قائمة القنوات الخاصة بك، والتي من بينها قناة تايم سبورتس "Time Sports".
    أمم أفريقيا 2019 كأس الأمم الإفريقية قناة تايم سبورتس إريال منزلي

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص أراضي لإقامة عدد من المصالح الحكومية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان