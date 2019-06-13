كيف تتابع "أمم أفريقيا" من المنزل بطريقة بسيطة ورخيصة؟ -فيديو

كتب- محمد نصار:

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، يبحث المصريون عن وسيلة لمشاهدة مباريات البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو القادم، والتي تذاع عبر البث الأرضي في قناة "تايم سبورتس".

ويقدم مصراوي، بالخطوات أبسط طريقة لمشاهدة مباريات البطولة من المنزل بتكلفة بسيطة..

- في البداية بدلًا من شراء جهاز البث الخاص بالبطولة والذي تتراوح تكلفته ما بين 400 إلى 700 جنيه، أو جهاز "bein sport"، وجهاز الإريال العادي الذي يلتقط بث قنوات التليفزيون الأرضي، تبلغ تكلفته 100 جنيه، يمكنك عمل إريال بأدوات بسيطة جدًا، عبارة عن عصا من أي نوع معدن أو خشب، تثبت بجانب طبق الدش.

- يتم تثبيت لمبة "فلورسنت" سواء كانت تعمل أو لا تعمل بشكل عرضي من المنتصف على الحامل، كما تحتاج إلى 2 متر سلك مزودج، ومن أحد طرفي السلك يتم توصيله بالجزء المعدني في كل طرف من طرفي اللبمة، ومن ثم يمكنك توصيل الطرف الأخر للسلك بسلك الدش بعد نزعه من الطبق، على أن يوصل جزء من هذا الطرف بالجزء النحاسي الخارج من سلك الدش والجزء الأخر بالأليفاف فضية اللون الموجودة تحت طبقة الجلد في سلك الدش، وبذلك تكون حصلت على إريال أرضي بما لا يجاوز 5 جنيهات فقط.

- بعد انتهاء العملية السابقة، تقوم بنزع سلك الدش من الريسيفر، وتستخدم "كونفرتر" على أن يتم توصيل سلك الدش بالـ"كونفرتر" ويبلغ سعره 5 جنيهات فقط، والذي يتم توصيله بجاك التليفزيون مباشرة دون الحاجة إلى استخدام الريسيفر على الأطلاق.