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    ​انطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

    10:54 ص الخميس 13 يونيو 2019
    ​انطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

    دار الأوبرا المصرية

    كتب- محمد عاطف:

    أطلقت وزارة الثقافة، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، حيث قدم فريق مسار إجباري حفلا تناول أحلام وطموحات وقضايا الجيل الجديد.

    وأكدت الوزارة في بيان، اليوم، أهمية إتاحة الفرصة للشباب الواعد للإعلان عن أنفسهم من خلال الفنون الراقية التي تشكل أحد أهم مسارات بناء الإنسان وتطوير المجتمع.

    وأشارت إلى أن وزارة الثقافة أعدت برنامجا حافلا خلال فترة الصيف يعمل على تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان ويشمل أنشطة ثرية ومتنوعة يتم تقديمها في كافة محافظات مصر، قادرة على جذب الجمهور ومجابهة الأفكار المتطرفة.

    وكان الحفل تضمن مجموعة من أشهر أعمال فريق مسار إجباري التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة وأثبتت قدرة الفنون الهادفة على فرض ذاتها وتفاعل معها الحضور، ومنها: "صاحب"، "فاكرة"، "للحزن أصول"، "نهايات الحكاوي"، "كائن فضائي"، "مطلوب حبيب"، "أوقات"، وغيرها.

    دار الاوبرا المصرية وزارة الثقافة فريق مسار إجباري

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