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    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

    10:17 ص الخميس 13 يونيو 2019
    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم ٢٧٠ د.ع (١٦) بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٠٤.

    وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة في ١٥ يناير ٢٠١٩.

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