حدث ليلاً| جولات متابعة استعدادات أمم إفريقيا.. وضياع ورقة إجابة طالب ثانوي تثير أزمة

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

أجرى اللواء خالد عبدالعال، جولة ليلية، الأربعاء، لمتابعة استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، في إطار المتابعة اليومية قبل انطلاق البطولة.

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"ضياع ورقة إجابة طالب ثانوي" يثير أزمة في القليوبية.. وولي أمره يتهم المراقبين

اتهم ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية مراقبي لجنة 25 ومقرها مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، بالتسبب في ضياع ورقة إجابة نجله بامتحان اللغة الانجليزية، وحرر محضرًا بالواقعة.

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مدير الإدارة العامة للامتحانات: لم نتلق أي شكاوى بخصوص امتحان اللغة الإنجليزية

قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة لامتحانات، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن النظام الجديد للامتحان هو نظام دمج كراسة الإجابة بورقة الأسئلة وهو نظام "البوكليت".

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"الآثار" تنتقد عرض 32 قطعة أثرية للمزاد العلني بلندن يوليو المقبل

أبدت اللجنة الدائمة للآثار المصرية، برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في اجتماعها اليوم الأربعاء، اعتراضها الشديد علي قيام صالة المزادات كريستيز بلندن بعرض 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية.

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منسق الملاعب لبطولة أمم أفريقيا 2019: "ممنوع رفع الشعارات السياسية"

قال هشام عزمي، منسق الملاعب لبطولة أمم أفريقيا 2019، إنه لن يسمح لأي فرد بالدخول إلى الملعب خلال البطولة بدون تذكرة المباراة التي تحمل اسمه وبطاقة الهوية التي تثبت شخصيته.

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رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين يبكي تأثرًا لما يحدث ضد السوريين

بكى تيسير محمد النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، على الهواء، متأثرًا لما يحدث ضد السوريين من هجوم حملات تشوية.

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شكري يؤكد ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعًا في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعاً في ليبيا، وكذا إنهاء حالة الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية.

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مصرع شخص وإصابة 6 في حادثين منفصلين بمطروح

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 6 آخرون بإصابات متنوعة، إثر حادثين منفصلين بنطاق محافظة مطروح، الأول انقلاب سيارة نقل على طريق الإسكندرية مطروح، والثاني على محور الضبعة.

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"مستقبل وطن": 6 آلاف تذكرة سينما مجانًا لأهالي الجمالية لمشاهدة "الممر"

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، لمصراوي، إن الحزب وفّر 6 آلاف تذكرة مجانية لأهالي بالجمالية؛ لمشاهدة فيلم "الممر".

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"تداركنا الواقعة".. رئيس البريد يكشف تفاصيل تلاعب موظف في حسابات 59 عميلاً

كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، عن سبب تلاعب موظف في حسابات 59 دفتر توفير للعملاء، بعد ترك العملاء دفاترهم وأخاتمهم في أحدى فروع مكاتب البريد، مؤكدًا أنه تم تدارك الواقعة وتسوية الحسابات.

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وكيل "إسكان النواب" يكشف لمصراوي موعد إقرار قانون الإيجار القديم غير السكني

كشف النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لمصراوي، موعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية.

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نواب الدقهلية يطالبون بحل أزمة مخالفات زراعة القطن والأرز

استعرض نواب محافظة الدقهلية، عددًا من مشكلات المزارعين وقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني بالمحافظة، خلال لقاء وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني، بمحافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

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التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسية وتركية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا (حميميم) التوصل برعاية روسيا وتركيا إلى اتفاق يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

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أردوغان: أنهينا بالفعل صفقة أنظمة "إس 400" من روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أتمت بالفعل صفقة أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا، وبالفعل أتمت الصفقة رغم الدعوة الأمريكية لعدم إتمامها.

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قوى الحرية والتغيير بالسودان: يجب سحب القوات العسكرية من المناطق السكنية

قالت قوى الحرية والتغيير المعارضة السودانية، الأربعاء، عقب اجتماع مع مسئولين أمريكيين في الخرطوم، إن المجلس العسكري الانتقالي عليه تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية في أقرب وقت.

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نائب وزير الدفاع السعودي: سنواجه ميليشيا الحوثي بحزم

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مساء الأربعاء، إن بلاده ستواجه "ميليشيا الحوثي بحزم"، وذلك غداة استهدافها لمطار أبها الدولي.

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الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الخميس على جنوبي قطاع غزة، بعد ساعات من فرض السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا بحريا على القطاع.

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اعتقال علي غديري المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الجزائرية

ذكرت تقارير إخبارية أن قوة أمنية خاصة اعتقلت ليل الأربعاء/الخميس اللواء المتقاعد علي غديري، من منزله في العاصمة الجزائرية.

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