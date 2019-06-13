"مستقبل وطن": 6 آلاف تذكرة سينما مجانًا لأهالي الجمالية لمشاهدة "الممر"

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، لمصراوي، إن الحزب وفّر 6 آلاف تذكرة مجانية لأهالي بالجمالية؛ لمشاهدة فيلم "الممر".

ونشرت صفحة الحزب بالجمالية على موقع "فيسبوك"، تفاصيل مشاهدة الفيلم، مؤكدة أن تذاكر السينما ومواصلات الذهاب والعودة مقدمة من الحزب مجانًا بدون مقابل، على أن يكون الحجز بأسبقية الحضور.

وقالت إن هذه الخطوة تهدف لترسيخ حب الوطن والوطنية لدى الشباب والنشئ والأسرة المصرية، وتقديرًا لدور القوات المسلحة المصرية وكذلك رجال الشرطة.