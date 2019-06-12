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    محافظ القاهرة: تشغيل 20 أتوبيس نقل عام لربط الشروق بالقاهرة

    11:47 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    محافظ القاهرة: تشغيل 20 أتوبيس نقل عام لربط الشروق بالقاهرة

    اتوبيسات النقل العام

    كتب - محمد سامي:
    وافق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لجهاز مدينة الشروق بترخيص ٢٠ أتوبيسًا للعمل داخل مدينة الشروق وخارجها؛ لربط المدينة بالقاهرة والتسهيل على المواطنين لسهولة الانتقال.

    وقال اللواء علي رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، في بيان اليوم، إن المحافظ وافق على تشغيل خط أتوبيس هيئة النقل العام من مدينة الشروق – طريق السويس – رابعة العدوية – كلية البنان، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.

    وأشار إلى انتظام خطوط أتوبيسات هيئة النقل العام التي تعمل حالياً، والتي تربط مدينة الشروق مع كلٍ من ميدان عبدالمنعم رياض، وكذلك الشروق – دوران شبرا، وأيضًا انتظام خط ميني باص نقل جماعي ( الشروق – حدائق القبة ) مع زيادة عدد المينى باصات العاملة على هذا الخط.

    مدينة الشروق اتوبيسات النقل العام خالد عبد العال محافظ القاهرة

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