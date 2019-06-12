تفاصيل أول خريطة صحية في مصر: تشمل 4 أمراض الأكثر شيوعًا للوفاة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المهندس أيسم صلاح، ‏مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، الانتهاء من أول خريطة صحية تفصيلية للأمراض في مصر، لـ 4 من أهم الأمراض التي تسبب الوفاة للمصريين.

وقال "صلاح" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن هذه الخريطة التفصيلية تُبين نسب انتشار 4 أمراض (فيروس سي - الضغط - السكر - السمنة) في كل مدينة وقرية ومحافظة في مصر، ونسب انتشار هذه الأمراض، موضحًا أنها تشمل عدة ألوان لتُحدد نسب انتشار الأمراض في المحافظات "تبدأ بالأخضر الغامق ثم الفاتح ثم الأصفر ثم البرتقالي ثم الأحمر الفاتح ثم الأحمر الغامق"، ويكون التدرج حسب نسبة الانتشار.

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أن هذه الخريطة تمكن مُتخذي القرار من معرفة تمركز بؤر الانتشار للأمراض بالظبط، ومعرفة نقاط الخلل في المنظومة العلاجية والعمل على علاجها بأسرع وقت وبأفضل وسيلة.

وأضاف: "الخريطة تُحدد الأولويات وتعرفنا العيوب التفصيلية في المنظومة ووقتها نعالج هذه العيوب"، لافتًا إلى أنه يجري العمل على تحميل بيانات أمراض "الأنيميا والتقزم والنحافة" على الخريطة الصحية حالياً.