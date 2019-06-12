مطالبات برلمانية بحل مشكلة منطقة كلابشو وزيان بالدقهلية

كتب- أحمد علي:

اشتكى عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، من سوء التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية التابعة لوزارات الزراعة والرى والتنمية المحلية في ملف محطات الري والصرف الزراعي بالمحافظة، محذرين من تدهور أوضاع الأراضي الزراعية المكتظة في الدقهلية.

وطالب النواب، بالتحرك السريع فيما يخص مشروعات الثروة الحيوانية حيث صدرت قرارات وزارية بمنع إصدار تراخيص لمزارع حيوانية على الأراضي الزراعية.

حاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمحافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، اليوم الأربعاء، في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة إلى محافظة الدقهلية لتفقد مشكلات القطاع الزراعى بها.

وقال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة، إن الهدف من زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية هو الوقوف على كافة المشكلات التي يعانى منها قطاع الزراعة والري والفلاح بالمحافظة، في محاولة لحلها من أجل النهوض بمصر في إطار التعاون التام بين كافة المؤسسات بالدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار إلى أن محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة والهامة في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية، خاصة وأنها متداخلة مع ثلاث محافظات مجاورة.

من جانبه، قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة، إن تلك هي أول زيارة ميدانية تجريها لجنة الزراعة بالبرلمان في محافظة الدقهلية، وتؤكد حرص اللجنة على تفقد مشكلات قطاع الزراعة والري على أرض الواقع.

وأضاف الحصري أن الدقهلية تأتي بعد محافظة القاهرة من حيث تعداد السكان والنمو الزراعي والتجاري، مشيرًا إلى أن أغلب مشكلات الزراعة تنحصر في مشكلة منطقة كلابشو وزيان، وعدد من مشكلات الري وغرامات الأرز، متابعًا: "ستحاول اللجنة حصر تلك المشكلات خلال زيارتها، واعداد تقرير حولها لعرضه على المجلس لبحث الحلول المناسبة لها".

بدورها قالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة، إن اللجنة البرلمانية تحركت بسرعة بعد طرح مشكلة الـ57 ألف فدان التي تعاني من مشاكل في الري والصرف، مؤكدة: "نحتاج محطة ري وصرف لهم إلى جانب تبطين ترعة النيل من منطقة ١٥ مايو حتى جمعية السلام بطول ٧٥ كيلو متر".

وأضافت: "فوجئنا أن وزارة الري نفذت ٦٠٠ متر فقط من مشروع تبطين ترعة الميل بحجة أن الأهالي بيعطلوه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، وكل ما حدث هو تهاون في تنفيذ التكليفات الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية من جانب وزارتي التخطيط والري، رغم إصدار وزير الري قرارات تنفيذ فوري لهذه العملية".

وطالبت الشربيني، بوحدة طوارئ إضافية لمحطة الري، ومحطة ري تتبع محافظة كفر الشيخ المحافظة الحدودية للدقهلية.

بدوره قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن المحافظة حريصة على إنجاح زيارة اللجنة بما يخدم أهالي الدقهلية، مشيرًا إلى أن المحافظة متميزة في الزراعة حيث تنتج نحو ١٥% من إنتاج القمح على مستوى الجمهورية، ومن أوائل المحافظات التي لها نشاط كبير في مجال الصوب الزراعية، حيث بها نحو ٢٥ ألف صوبة زراعية، وبها ثروة حيوانية كبيرة تضم ٣٦٥٩ مزرعة دواجن، و٢٨٠٦ مزرعة ماشية، و١٦٠٠ مزرعة سمكية.

وأشار إلى عدد من المشكلات التي تعانى منها المحافظة، منها مشكلة منطقة كلابشو وزيان، والمتمثلة في محطة الرفع وخط الصرف الذي يخترق مدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح أن المحافظة تسعى لحل تلك المشكلات بالتعاون مع باقي الجهات، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المالية السابقة لم تنجز اعمال تبطين الترعة بمنطقة كلابشو وزيان، خاصة وأنها منطقة رملية، مؤكدًا أن كل نقطة مياه نخسرها بتلك المنطقة خسارة كبيرة، حيث نحتاجها في الزراعة.