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    محافظة القاهرة تعتمد تنسيق الثانوية العامة بـ 220 درجة

    10:53 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    محافظة القاهرة تعتمد تنسيق الثانوية العامة بـ 220 درجة

    اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:
    أعلن محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بالمحافظة عند 220 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام.

    كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام 153126 طالب وطالبة نجح منهم 149932.

    نتيجة الاعدادية محافظ القاهرة تنسيق الثانوية القبول بالثانوية العامة خالد عبد العال

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