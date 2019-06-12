مستشفى الساحل: إطلاق اسم "الطبيبة مارجريت" على إحدى غرف العمليات

كتب - أحمد جمعة:

تعتزم إدارة مستشفى الساحل التعليمي تخليد اسم الطبيبة مارجريت نبيل، التي توفيت بشكل مفاجئ يوم الاثنين الماضي، على إحدى غرف العمليات، وتخصيص درع باسم المستشفى وهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لها كتكريم لها على ما قدمته خلال سنوات عملها.

وقال الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل، لمصراوي، إن الطبيبة مارجريت نبيل كانت مثالًا للالتزام والتفاني خلال فترة عملها داخل المستشفى التي امتدت لنحو 15 عامًا، موضحًا أن طريقة وفاتها هزّت مشاعر زملائها وجميع العاملين بالمستشفى.

ونعت هيئة المستشفيات التعليمية ونقابة الأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيبة مارجريت نبيل، قائلين إنها توفيت أثناء أداء عملها وهي تخفف الآلام عن المرضى، حيث انتهت من تخدير 3 حالات لإجراء عمليات جراحية قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العمليات بشكل مفاجئ.

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