"لا تنقطع بعد انتهاء الشحن".. تفاصيل المنظومة الجديدة لعدادات المياه الذكية

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة بشكل كامل للدفع المسبق عن طريق شحن العداد من خلال كارت أو تحويل رصيد يتم تحويله إلى أمتار مكعبة لاستخدام المياه؛ للقضاء على عيوب قراءة العدادات ويتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاصة به.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان اليوم، إن العداد الذكي يتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن، ويمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارت بمبلغ آخر.

وأوضح أن الشركة بدأت تركيب العداد الذكي بإسكان منطقة روضة السيدة زينب (تل العقارب)، وإنشاء مركز للشحن بمبنى الديوان العام للشركة برمسيس لخدمة العملاء، ويجري العمل على تركيب العدادات الذكية بحي الأسمرات بالمقطم، وإنشاء مركز للشحن بمركز خدمة عملاء الأسمرات ومناطق المحروسة 1 و 2 بمدينة السلام وباقي المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على تركيب العداد الذكي بهذه المناطق التي تم تطويرها حتى يمكن للمواطن السكن فور تخصيص الوحدة له دون عناء فى تركيب عداد المياه أو الكهرباء.

وأوضح "الشيمي" أنه في إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة وإصلاح النظام الهيكلي لمنظومة مياه الشرب واتباع أحدث النظم في إدارة وتشغيل مرفق المياه، لجأت الشركة إلى تركيب العداد الذكي الذي يعمل بالكارت، ومتاح للجميع على مستوى محافظة القاهرة وله خصائص متميزة حيث يقوم بإرسال رسالة إلى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بـ 24 ساعة، والاحتفاظ بالرصيد في حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه، كما يعتبر فرصة حقيقية للقضاء على أخطاء قراءة العدادات والتي يعاني منها الكثير.