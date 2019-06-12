دار الإفتاء تنعي ضحايا حادث الأوتوستراد

كتب - محمود مصطفى:

قدمت دار الإفتاء المصرية، بخالص العزاء للشعب المصري وأسر وعائلات المتوفين الذين قضوا حتفهم في حادث الاوتوستراد اليوم الأربعاء، داعية المولى عز وجل أن يقبلهم في صفوف الشهداء.

كما توجهت دار الإفتاء بالدعاء إلى الله تعالى بأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين في الحادث.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق الأتوستراد، حلوان.