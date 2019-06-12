جمارك بورسعيد: إحباط تهريب كمية كبيرة من الحشيش وأقراص الكيبتاجون

كتب - طه عبيد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وإدارة مباحث مكافحة المخدرات ببورسعيد، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء - إنه بناء على إخبارية بوجود أصناف ممنوعة داخل حاويتين واردتين من سوريا بهما 2533 صندوقا به ثمار تفاح، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة، مشيرا إلى أن الحاويتين كانتا متجهتين لميناء دمياط وعقب ضبط حاويتين لنفس الشركة بميناء دمياط أول أمس تم تعديل الوجهة للحاويتين من ميناء دمياط إلى ميناء شرق بورسعيد.

وأوضح أنه بتفتيش الحاويتين تبين وجود قطع من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بداخل كيس لدائن حوالي 9000 طربة بوزن طن و800 كيلو جرام وحوالي 4 ملايين قرص كيبتاجون المخدر مخبأة بأسفل صناديق التفاح.

وقرر مدير عام شرق التفريعة محمد حنفي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.