  • عاجل:السيسي يصدر قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    "الأعلى للإعلام": وقف عرض "شيخ الحارة" على القنوات الإماراتية

    06:44 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    "الأعلى للإعلام": وقف عرض "شيخ الحارة" على القنوات الإماراتية

    الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

    كتب - مصطفى علي:

    تلقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا من الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي الظفرة وحواس، وحذف كل المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة والأكواد الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة".

    وقال بيان للمجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، إنه تم وقف عرض البرنامج بالقنوات الإماراتية.

    وثمّن الوزير سلطان الجابر، العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين، حسب بيان الأعلى للإعلام.

    وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، خلال شهر رمضان الماضي.

    مكرم محمد أحمد برنامج شيخ الحارة القنوات الإماراتية سلطان الجابر

    الخبر التالى:

    تعيين أحمد السبكي مديرًا للتأمين الصحي الجديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان