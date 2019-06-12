سفيرة فنلندا في مصر تبحث التعاون مع عميد تربية عين شمس

"ألسن عين شمس": انتهاء ميكنة 85 ألف كتاب على الموقع الإلكتروني​

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور ماجد أبوالعينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، الأربعاء، لورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر والوفد المرافق؛ لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجامعات الفنلندية وكلية التربية جامعة عين شمس من خلال برنامج (HEI ICI) الفنلندي.

وقالت لورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر، إن برنامج (HEI ICI) يهدف إلى خلق تعاون بين مؤسسات التعليم العالي بفنلندا ومختلف دول العالم في إطار تعزيز وتطوير التعليم والبحث العلمي.

وأوضحت أن البرنامج يهتم بشكل كبير بموضوعات التعليم والابتكار والتغيرات المناخية وذلك من خلال مبادرة (ICI) الوكالة الوطنية الفنلندية.

واستعرض أبوالعينين، تاريخ كلية التربية وإمكانياتها وسبل التعاون من خلالها، كما تبادل الجانبان الحوار حول نقاط التفاهم المشتركة وكيفية التعاون المرتقب.

وأجرت السفيرة الفنلندية جولة لمكتبة الطالب ومسرح الكلية والحديقة النباتية التي تضم بعض الأشجار التاريخية والنادرة، واستراحة أعضاء هيئة التدريس والقاعة الذكية من معامل ومرافق الكلية.

وأبدى الجانبان، استعداداتهم التامة للتعاون في مختلف الأوجة لدعم وتطوير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وحضر اللقاء، سعيد صادق المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة فنلندا، وياسر شوقي، مستشار بسفارة فنلندا، وهيتا لامبينين، متدربة في سفارة فنلندا، وحازم راشد وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشا كمال مدير مركز التميز التربوى بالكلية، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي، وسيد متولي مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية.