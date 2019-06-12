"ألسن عين شمس": انتهاء ميكنة 85 ألف كتاب على الموقع الإلكتروني​

كتب- محمد قاسم:

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، الانتهاء من ميكنة أكثر 85 ألف كتاب بمكتبة الكلية خلال الموقع الرسمي للمكتبات المصرية www.eulc.edu.eg.

وذكرت رشاد في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة القطاع لتحويل كافة التعاملات الدراسية لطلاب مرحلة الليسانس إلى التعاملات الإلكترونية وتفعيل الإيميل الجامعي الرسمي، بالإضافة إلى تفعيل استخدام الإيميل الجامعي الرسمي الذي يتيح لمستخدميه العديد من المزايا التى تقدمها شركة مايكروسوفت، والدخول إلى بنك المعرفة والاستعانة بمختلف الكتب والدوريات العالمية.

وأشارت إلى أن القطاع يعمل بكامل طاقته لتحويل المقررات والكتب إلى النظام الإلكتروني ليتوافق مع توجهات الدولة فى الأونة الأخيرة، لافتة إلى أن استخدام الموقع يتيح للطلاب إمكانية استعارة الكتب إلكترونيًا والاطلاع على كافة أسماء الكتب وتخصصاتهم وأماكن ومواعيد إتاحتهم للاستعارة.

وأضافت الكلية أن الموقع يتيح للطلاب إمكانية التعرف على أماكن تواجد الكتب التي يحتاجوها في دراساتهم خلال مكتبات الجامعات المصرية الحكومية بشكل عام.