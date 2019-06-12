برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة المعلمين المؤقتين

كتب - أحمد جمعة:

تقدم النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم، بشأن حدوث ارتباك في العملية التعليمية بسبب إنهاء عقود المعلمين، الذين تم التعاقد معهم لمدة شهرين خلال المسابقة الأخيرة.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن مسابقة لتعيين مدرسين لسد العجز في المدارس والمواد التي بها عجز، وتم اختيارهم رسمياً وتسليمهم العمل كل في مكانه.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن المعلمين أدوا ما عليهم بكل صدق وأمانة وبدلا من استمرارهم، تم إنهاء عقودهم مما أحدث ارتباكاً داخل أسرهم وأحدث خللاً في العملية التعليمية، خاصة أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية التي بها عجز في المعلمين.

وطالب "همام" بإحالة الطلب إلى اللجنة ذات الاختصاص لمناقشة الموضوع، وعلاج الخلل الذى حدق ومراعاة للموقف الصادم الذي حدث للمعلمين وأسرهم وأيضا أسر الطلاب.