متحدث البرلمان: السيسي وضع خارطة طريق للقضاء على الفساد في أفريقيا

كتبت- ميرا إبراهيم:

اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن القضايا المهمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمثابة رسم خارطة طريق لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.

وقال حسب الله في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي دائما يؤكد الاهتمام الكبير من مصر تجاه أفريقيا، وكان ذلك الأمر واضحا للغاية في تأكيده بأن إقامة المؤتمر في مصر يأتي إيماناً بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وكذا أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعاً بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة.

وتابع: كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية.

وطالب حسب الله من جميع المشاركين فى هذا المؤتمر وجميع القادة والحكومات بالدول الأفريقية إعطاء أولوية قصوى لما قاله الرئيس في كلمته بأنه: " لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور، وأن مصر تواصل دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي، بما في ذلك مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية.

ودعا لتأييد تأكيد الرئيس السيسي بترحيب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال مؤكدا أن مكافحة الفساد اصبح أمراً ضروريا لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع دول القارة السمراء.