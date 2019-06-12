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    "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مدينة "العدالة" في الإسكندرية

    03:18 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مدينة "العدالة" في الإسكندرية

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إنشاء مدينة العدالة ببرج العرب الجديدة – بمحافظة الإسكندرية.

    وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة.

    وأوضح ممثل جهاز مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، توفير مساحة 111 فدانًا لتنفيذ المشروع عليها.

    مجلس النواب الإسكندرية همام العادلي مدينة العدالة

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