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    ​المركز الطبي العالمي يستضيف خبير فى علاج آلام الظهر والعصب

    03:07 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    ​المركز الطبي العالمي يستضيف خبير فى علاج آلام الظهر والعصب

    المركز الطبي العالمي

    كتب – محمود مصطفى:

    يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى، الدكتور عمرو زيدان خبير علاج حالات آلام الظهر وآلام العصب الخامس وآلام السرطان المتقدمة وآلام الأعصاب بإستخدام أحدث جهاز للتردد الحرارى وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئى والكلى بالجسم وإزالة الغضروف بدون جراحة وعلاج الغضروف بالتردد الحرارى المبرد وعلاج كسور الفقرات، فى الفترة من ( 1 - 7 ) يوليو 2019 .

    وأعلن العقيد تامر الرفاعي أنه ستتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة، على أن التواصل على رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

    ?المركز الطبي العالمي عمرو زيدان آلام الظهر تامر الرفاعي

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