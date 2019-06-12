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    24 ضحية.. الصحة تعلن حصيلة حادث الأتوستراد

    03:05 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    24 ضحية.. الصحة تعلن حصيلة حادث الأتوستراد

    حادث الأتوستراد

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق الاتوستراد، حلوان.

    وأوضحت الوزراة، في بيان، اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين.

    وأشارت إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

    حادث الأتوستراد وزارة الصحة تصادم سيارتين مستشفيات البنك الأهلي حادث حلوان

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