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    راديو "إينرجي" يكشف عن برنامج "مساء الأنوار يا أفريقيا" لمدحت شلبي

    02:59 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    راديو "إينرجي" يكشف عن برنامج "مساء الأنوار يا أفريقيا" لمدحت شلبي

    مدحت شلبي

    كتب- مصطفى علي:

    ينطلق الأحد المقبل، برنامج "مساء الأنوار يا أفريقيا" والذي يقدمه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي من الأحد للخميس من الخامسة حتى السادسة والنصف مساءً.

    وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يأتي البرنامج ضمن خطة "إينرجي" للتغطية الخاصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

    وسيقدم البرنامج أهم الأخبار ونتائج وتحليلات المباريات، مع الكواليس الحصرية واللقاءات والتعليقات، والمداخلات الهاتفية مع مسؤولي المنتخبات ونجوم الإعلام والتحليل الرياضي في مصر.

    مدحت شلبي برنامج مساء الأنوار يا أفريقيا راديو إينرجي كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا 2019

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