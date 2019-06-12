ننشر الصور الأولى لجهاز استقبال "تايم سبورتس" لمشاهدة أمم أفريقيا

كتب- مصطفى علي:

طرحت إحدى الشركات اليوم في الأسواق لدى الموزعين، جهاز الاستقبال الخاص باستقبال قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي بتقنية البث الرقمي، ليتمكن المشاهد المصري من مشاهدة بطولة أمم أفريقيا من خلاله بصورة عالية الجودة.

وينشر مصراوي الصور الأول لجهازي الاستقبال الداخلي والخارجي، وجرى طرحهما اليوم في الأسواق.

وتأتي أهمية الجهاز في ضبط التردد الأرضي لقناة تايم سبورت التي تم إطلاقها من جانب الهيئة الوطنية للإعلام، لبث فعاليات أمم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأطلقت الهيئة الوطنية للإعلام قناة تايم سبورتس "Time Sports" لبث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تبدأ الجمعة بعد المقبل الموافق 21 يونيو الحالي، على التردد الأرضي.

وأعاد هذا الأمر إحياء صناعة الإريال الأرضي لمشاهدة مباريات البطولة، والذي توقف إنتاجه منذ سنوات بسبب انتشار أجهزة الريسيفر وتجاهل الأرضي، ويبلغ سعر المصري منه 100 جنيه.