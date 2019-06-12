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    لتقوية الإرسال.. "الوطنية للإعلام" تعلن تشغيل محطات في بني سويف والمنيا

    02:45 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    لتقوية الإرسال.. "الوطنية للإعلام" تعلن تشغيل محطات في بني سويف والمنيا

    تايم سبورت

    كتب- مصطفى علي:

    بدأت الهيئة الوطنية للإعلام، تشغيل محطات الإرسال وأجهزة الضغط الرقمي الجديدة في محافظات بني سويف وسوهاج والمنيا بمعرفة قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة.

    وحسب بيان، اليوم، أجرى التجارب اللازمة لتشغيل المحطات رئيس المنطقة المهندس شحتة عبد الرحمن ومهندسو وفنيو الإرسال، وكذلك المهندس زكريا أبوجبل مدير مشروعات الإرسال والمشرف على التركيب والمهندس أحمد المالكي.

    وتساهم الأجهزة والمحطات التي تم تركيبها في تقوية الإرسال الأرضي الرقمي واستقبال قناة تايم سبورت بأفضل جودة ممكنة الصورة في تلك المحافظات.

    يشار إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وبمعاونة شركة إعلام المصريين أطلقت قناة تايم سبورت البث الأرضي لمباريات بطولة أمم أفريقيا ويقوم ماسبيرو حاليا من خلال قطاع الهندسة الإذاعية بتقوية البث الأرضي بأنحاء الجمهورية.

    الهيئة الوطنية للإعلام بني سويف المنيا

    الخبر التالى:

    ننشر الصور الأولى لجهاز استقبال "تايم سبورتس" لمشاهدة أمم أفريقيا
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