السيسي: الفساد آفة تنخر في اقتصاديات الدول

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواجهة الفساد يحتاج لتكاتف جميع الجهود بشكل منسق في كافة المجالات، لمواجهة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول.

وأضاف السيسي، في كلمته بافتتاح المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي يعقد بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الفساد يُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة، والتطلعات المشروعة لشعوب القارة نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، والموارد التي تفقدها القارة بسبب الفساد تعد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع الإفريقي.

وتابع الرئيس: "قطعت مصر شوطًا كبيرًا في مواجهة الفساد واهتمت بإجراء البحوث والدراسات لتعقب الفساد والوقوف على الأسباب الرئيسية له، وبفضل التنسيق بين الأجهزة المختصة في مواجهة الفساد للحفاظ على المال العام تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه، فضلًا عن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد".

وأكد السيسي، أن مصر لم تنعزل عن الجهود الدولية كما أنها ملتزمة بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدوية، وانضمت للعديد من الاتفاقيات ذات الصلة، وإجراءات إصلاح تشريعي تتوافق مع كافة أحكام الاتفاقيات، وتم استحداث إدارات مختصة لمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري.

وأوضح الرئيس: "لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الجهود التنسيقية لمواجهة الفساد على جميع المحاور، ستواصل مصر دعمها لمواجهة الفساد الإفريقي بما فيها مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والممارسات مع أجهزة المعنية".