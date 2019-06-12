وفد "زراعة النواب" يزور الدقهلية ويلتقي المحافظ اليوم

القاهرة- مصراوي:

بدأ وفد برلماني، من لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، زيارة إلى محافظة الدقهلية، لمدة ثلاثة أيام، لتفقد بعض المشكلات التي يعانى منها المزارعين.

ومن المقرر أن يلتقي وفد اللجنة، بمحافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

كما من المقرر أن يزور الوفد البرلماني، غدا الخميس، منطقة كلابشو وزيان، لتفقد أوضاع المزارعين ومشكلاتهم، بالإضافة زيارة شركة الدقهلية للسكر.

ويضم الوفد البرلماني، كلًا من النواب: هشام الحصري، وكيل اللجنة، عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، السيد حسن موسى، محمود عبدالله هيبة، سيف الله محمد نصر الصافي، أحمد أبو خليل، صبري داوود، حمزة عبد المنصف همام، عامر عبدالله حامد، عبد الحميد الدمرداش، ومحمد سعد تمراز.​