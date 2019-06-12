2900 متطوع بالأمم الأفريقية يلتقون بوزير الشباب قبل انطلاق البطولة

كتبت- ميرا إبراهيم:

اجتمعت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والذي بلغ عددهم 2900 متطوع.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، شارك في اللقاء الشباب المتطوعين في تنظيم البطولة في ستادات "القاهرة والدفاع الجوي والسلام"، والذين استمعوا لعرض حول أبرز المهام التي سيقومون بها خلال فعاليات البطولة، بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية.

وقدمت عامر الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حضوره للقاء التجميعي للشباب المتطوعين ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم فى ستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام ، مؤكدة ثقتها في أداء الشباب المتطوعين في إخراج البطولة بشكل يتناسب مع قدرة مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضية الكبري.

كما أوصت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق الشباب المتطوعين الالتزام التام بموعد التشغيل بالاستادات والذى يبدأ قبل انطلاق المباراة بخمسة ساعات على الأقل استعداداً لاستقبال الجماهير وضيوف المباراة واتخاذ اللازم تجاه كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية.

وأكدت عامر المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة وشبابها من أجل تحقيق النجاح للبطولة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وفي ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعميق العلاقات الدبلوماسية مع دول القارة الإفريقية.​