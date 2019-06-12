بدء تكليف المتطوعين في تنظيم بطولة إفريقيا بمهاهم

كتبت- ميرا إبراهيم:

استقبلت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، في العاشرة صباح اليوم الأربعاء، الشباب والفتيات من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المجاورة المتطوعين في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة.

وحسب بيان، اليوم، جاء اللقاء التجميعي بين الشباب ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق قبل بدء لقائهم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأكدت عامر للشباب على دورهم فى نجاح البطولة الإفريقية باعتبارهم محرك التشغيل الأساسي للبطولة.

كما عرضت عامر أبرز المهام التي سيتكلف بها الشباب المتطوعون خلال البطولة واللجان المختلفة بمواقع التشغيل منها لجان والمراسم والإقامة والانتقالات والإعلام واللجنة الطبية ومواقع التوزيع المختلفة بالاستادات التى تبدأ باستقبال الجماهير وتوجيههم إلى المدرجات واستقبال كبار الزوار فى المقصورة الرئيسية، وأيضاً فريق عمل مرافقة اللاعبين، والتعامل مع مختلف ضيوف مصر من الوفود الإفريقية المرافقة للمنتخبات.

وأشارت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق إلى التدريب التخصصي للشباب المتطوعين من قبل رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، بجانب الزيارات الميدانية للإستادات والتى تجرى على مدار اليوم والأيام القادمة فى إطار الاستعداد الأمثل لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية.