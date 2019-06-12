بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ب1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، في تمام التاسعة صباحا ويستمر الامتحان حتى الثانية عشرة ظهرا.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يتقدم للامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالب/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالب/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية لمادة اللغة الانجليزية، التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الثلاثاء، بزعم تسريب الامتحان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.