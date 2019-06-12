بلجيكا تتوج بجائزة النيل الكبرى.. وتفوق عربي في جوائز البينالي (صور)

كتب- محمد عاطف:

توجت وزيرة الثقافة، الفنان البلجيكى يوريس فان دو مورتل، بجائزة النيل الكبرى الممنوحة من بينالي القاهرة الدولي وذلك فى دورته الثالثة عشر، والتي تحمل عنوان نحو الشرق، ونال جوائزه الخمسة الأخرى كل من صادق الفراجي من العراق، وكيم هيتشيون من كوريا الجنوبية، بريجيت كوفانس من النمسا، وأيمن يسرى من الأردن، وأحمد البدري من مصر.

كما كرمت الوزيرة، أعضاء لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المصاحبة والفرنسي العالمي جيرار جاروست ضيف الشرف الذى جاء اختياره كأحد فعاليات احتفالات عام مصر- فرنسا.

وذلك على مسرح الأوبرا الصغير بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان القوميسير العام وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة من الفنانين المصريين والاجانب والنقاد والمهتمين.

وأكدت الوزيرة، أن بينالى القاهرة الدولي عاد بحالة من التوهج في ساحة التشكيل العالمي بعد توقف استمر ثماني سنوات موجهة التحية لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة من البينالى التي أكدت القدرة المصرية على اجتياز التحديات.

يشار إلى أن بينالي القاهرة الدولي انطلقت أولى دوراته عام 1984، وتوقف في 2010 بعد إقامة 12 دورة ثم أتت دورته الثالثة عشر لتحمل عنوان نحو الشرق وتتواصل حتى 10 أغسطس بمشاركة 78 فنانًا عالميًا من 52 دولة وتحتضن معروضاته قاعات قصر الفنون، متحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك كما يشارك بها 13 دولة أفريقية ضمن الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتم زيادة قيمة وعدد جوائزها لتصبح 6 جوائز بقيمة مليون جنيه منها 250 ألف جنيه لجائزة النيل الكبرى وخمس جوائز قيمة كل منها 150 ألف جنيه.

وضمت لجنة التحكيم كل من النمساوية فليسيتاس تون هونشتاين (رئيساً) وعضوية كل من الفرنسية كاترين دافيد، الأمريكية اميليا جونز، الإسبانية تيريسا جرانداس والفرنسية أنابيل تينيز.