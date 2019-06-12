ثروت سويلم يتهم "التأمين الصحي" بالتقاعس في إنشاء مستشفى أبو حماد

كتب- أحمد علي:

فتح اللواء دكتور ثروت سويلم، نائب محافظة الشرقية والمدير التنفيذي للكرة المصرية، النار على رئيسة هيئة التأمين الصحي د. سهير عبد الحميد لتقاعسها في البدء في إنشاء مستشفى التأمين الصحي بأبوحماد.

وقال النائب، في طلب الإحاطة الذي ناقشته لجنة الاقتراحات بالبرلمان، إنه تم تخصيص مساحة 550 م بمدينة أبوحماد في أفضل موقع بالمدينة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون جنيه منذ أكثر من عامين ولم تتحرك الهيئة لاستلامها أو البدء في العمل بها وطرح الإنشاء حتى الآن.

وانتقد النائب، تقاعس وضعف إدارة الهيئة، وقررت اللجنة إلزام الهيئة بالبدء فورا بإجراءات الطرح وإسناد العمل بالمستشفى لإحدى المؤسسات السيادية لضمان سرعة الإنجاز وإنشاء مستشفى للتأمين الصحي بمركز أبوحماد كونه واحدًا من أهم مراكز الشرقية.