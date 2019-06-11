صور- "احتملوا أخطاء غيركم".. آخر رسالة لطبيبة التخدير المتوفاة داخل غرفة العمليات

القاهرة - مصراوي:

أثارت واقعة وفاة الطبيبة مارجريت نبيل، داخل غرفة العمليات بمستشفى الساحل التعليمي، تعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الاثنين.

ونعت هيئة المستشفيات التعليمية ونقابة الأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيبة مارجريت نبيل، قائلين إنها توفيت أثناء أداء عملها وهي تخفف الآلام عن المرضى.

وقال الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل، إن الطبيبة مارجريت توفيت بعدما انتهت من إجراء التخدير لـ 3 حالات في صباح أمس، مؤكدًا إطلاق اسمها على إحدى غرف العمليات وإعداد درع خاص باسمها تكريمًا لها.

وتحوّل الحساب الشخصي للطبيبة "مارجريت نبيل" على موقع "فيسبوك" إلى دفتر عزاء منذ انتشار نبأ وفاتها بين زملائها، والذين حرصوا على رثائها.

وكان آخر ما نشرته "مارجريت"، حديث للبابا شنودة الثالث قبل وفاته، حيث قال: "احتملوا أخطاء غيركم كما يحتمل الله أخطائكم.. احتملوا لا في ضيق ولا في مرارة قلب، إنما في حب شاعرين أن كل إنسان له ضعافاته وربما له أعذاره أيضًا التي لا تعرفونها.. اختبروا محبتكم بهذا الاحتمال لتعرفوا مدى سلامتها".

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