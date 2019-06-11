مصر للطيران تعلن رحلات إضافية لضيوف المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

كتب- طه عبيد:

تشارك شركة مصر للطيران كناقل رسمي للوفود الأفريقية والضيوف المشاركة في المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، من منطلق الدور الريادي التي تتمتع به الشركة الوطنية في القارة الإفريقية تحت مظلة وزارة الطيران المدني برئاس الفريق يونس المصري.

وتستمر فعاليات المنتدى الذي يعقد بشرم الشيخ، تحت عنوان "التنميه تبدأ بالنزاهه"، لمدة يومين اعتباراً من غد 12 يونيو وحتى الخميس.

يشارك في هذا الحدث الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، نحو ٥١ دولة أفريقية من بينهم المغرب والجزائر وتونس وانجولا وبوركينا فاسو وغيرها من الدول، حرصت الشركة على تسيير جسرها الجوي لنقل ضيوف المنتدى من القاهرة إلى شرم الشيخ.

وسيرت الشركة رحلات إضافيه بخلاف رحلاتها المنتظمة لنقل ضيوف المنتدى، هذا بالإضافة إلى تقديم كل التسيهلات لإنهاء إجراءات السفر الخاصة بضيوف الحدث في سهولة ويسر سواء في مرحلة الذهاب أو العودة.