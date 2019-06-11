زيادة المعاشات ورفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. ثلاثاء ساخن في البرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

أقر مجلس النواب بجلسته العامة اليوم والتي استمرت ما يقرب من 5 ساعات متواصلة 8 قوانين، منها القوانين القضائية المكملة للدستور، فضلا حسمه لمصير ٣ نواب تحت القبة، ويرصد مصراوي أبرز هذه الأحداث

بحد أدنى 150 جنيهًا.. النواب يوافق نهائيًا على زيادة المعاشات العسكرية والمدنية

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، بأغلبية ثلثي أعضائه نهائيا وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

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كما وافق مجلس مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وبشأن ملاحظة مجلس الدولة الخاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم ،كما ورد المشروع خلو ا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 5نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم. وعقب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام ومن يكون خارجًا للمعاش قبل قدوم الأول من أكتوبر لا يتم وضعه من حسابات المرشحين بين الـ"5".

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رسميًا.. البرلمان يوافق على إدراج مواد جديدة بقانون "مكافحة المخدرات"

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها.

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"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات "الشركات العائدة من الخصخصة"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.

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رسميًا.. "النواب" يوافق على تعديلات "الجهات والهيئات القضائية"

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، بعد مراجعة مجلس الدولة.

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شيكات بدون رصيد".. مشكلات النواب تسيطر على الجلسة العامة وعبدالعال يحذر

وشهدت جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حسم أزمة النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، بعد توصية اللجنة التشريعية والدستورية، برفع الحصانة عنه في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد، كما رفض طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل شاهين، عضو مجلس النواب، في البلاغ المقدم ضده من إحدى الشركات العقارية في قضية شيك بدون رصيد، للكيدية. وعاد للصورة مجددا في طلب برفع الحصانة عنه رفض مجلس النواب النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف، ليرفضه البرلمان.

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وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يتابع إجراءات منظومة المخلفات

قال وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع إجراءات وخطوات تطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والنظافة والمخلفات بأنواعها.

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مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض ميسر مع إيطاليا لتطوير القطاع الخاص

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية إيطاليا بشان إتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

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مجلس النواب يوافق على اتفاقية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليوني يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

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وزير الإنتاج الحربي يكشف عن دور الوزارة في تطوير منظومة القمامة

أكد وزير الإنتاج الحربي، أن وزارته تتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، ويوجد تنسيق كامل وغير مسبوق، كما يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، لتطوير منظومة القمامة وتدوير المخلفات بأنواعها، وحل مشاكلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الثلاثاء، وقال وزير الإنتاج الحربي، إنه يتم تطوير مصانع التدوير، والمصانع التى فيها إدارة جيدة وصيانة ونظام تشغيل جيد تعمل بكفاءة وتنتج، فهناك مصانع كثيرة لا يوجد فيها إدارة جيدة ولا صيانة ونظام تشغيل، وبالتالي لا تعمل.

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وزيرة البيئة: كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويا 26 مليون طن

قالت وزيرة البيئة، إن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويا تبلغ ٢٦ مليون طن، متابعة: "موضوع المخلفات غير أنه معقد فهو يعد مرحلة تعلم، فما وصلنا له اليوم مختلف عما عرضناه فى وقت سابق فاليوم لدينا شركاء أكبر خلال الـ6 أشهر الأخيرة، سواء الهيئة العربية للتصنيع أو وزارة الإنتاج الحربى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الثلاثاء، وأوضحت الوزيرة، أن الخطة الاستراتيجية ٢٠١٩-٢٠٢٢ للمنظومة الجديدة للقمامة والمخلفات، تشمل رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات وتستهدف الوصول من ٥٥٪ إلى ٨٨٪، وورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، ورفع معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أنه يتم الدفن في المقالب العشوائية بنسبة ٨٠ ٪ والهدف تخفيضها لـ20%.

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غدًا.. جولة برلمانية لملاعب الأمم الأفريقية لمدة 5 أيام

يبدأ وفد برلماني، من أعضاء لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، غدًا، بالتعاون مع هيئتي مكتب لجنتي الشؤون الإفريقية والسياحة، جولة تفقدية للملاعب المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 12 حتى 16 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بزيارة ملاعب محافظة القاهرة (الدفاع الجوي ودار السلام واستاد القاهرة)، يعقبها التوجه للسويس بعد غد الخميس لزيارة استاد السويس والتوقف على آخر استعدادات البطولة.

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النواب يقر الترخيص لـ"البترول" بالتعاقد للبحث والتنقيب بالصحراء الغربية

وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية.

وتنص الاتفاقية على أن تعطي الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، فضلا عن تدريب المقاول لموظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار تسدد في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث، وكذلك في بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

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استثناء وحيد لهذه الفئة.. بيان رسمي من "لجنة الإسكان" عن الإيجار القديم

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء، أنه لا مساس بالإيجار السكني، وأن اللجنة ستصدر تشريعاً يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أنه لا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي؛ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وأكد النائب اسماعيل نصر الدين مقدم مشروع قانون الايجار القديم أنه لن نناقش تشريعًا يقضي بطرد أي مواطن من شقته

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"إخلاء المكان ورده للمالك".. إسكان النواب توافق على "الإيجارات القديمة"

جدل بخطة النواب حول ضريبة التداول في البورصة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، جدلًا بين النواب بسبب تأثير الضريبة على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزينة العامة للدولة.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إنه يجب مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ وانعكاسات على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك.

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