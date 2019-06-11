جامعة الأزهر تُتيح لطلاب الدراسات العليا تحسين "التقديرات" بـ3 "قطاعات"

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر، للدراسات العليا والبحوث، أن المجلس الأعلى للأزهر، يدرس مقترحًا يسمح لطلاب وطالبات الدراسات العليا بقطاعات (أصول الدين والدعوة والشريعة واللغة العربية)، الذين لم يحصلوا خلال امتحانات الدور الأول لهذا العام على تقدير عام "جيد" - الذي يمكنهم من تسجيل الرسائل العلمية، بدخول امتحان تحسين في ثلاث مواد من مواد التخصص بحد أقصى، وفقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر في هذا الشأن.

وأهاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث –في تصريحات له الثلاثاء، بالطلاب والطالبات أن يسارعوا في تسجيل المواد التي يرغبون في تحسينها قبل بداية الامتحان الذ يعقد الأحد الموافق 23 / 6 / 2019، على أن يمتحن طلاب وطالبات أصول الدين والدعوة صباحًا، واللغة العربية والشريعة مساء.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، أن ذلك يُعد من باب التيسير على الطلاب والطالبات من الباحثين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستدراك ما فاتهم بسبب تقصير أو معوقات، ضمن توجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.