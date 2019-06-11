وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يتابع إجراءات منظومة المخلفات

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع إجراءات وخطوات تطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والنظافة والمخلفات بأنواعها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه منذ أول لقاء مع رئيس الجمهورية لمناقشة المنظومة الجديدة وذلك منذ 10 شهور تقريبا، وهناك اجتماعات متواصلة مع وزارة البيئة ثم مع وزير الإنتاج الحربى.

وأكد أنه بجانب دراسة المنظومة الجديدة وخطتها يوجد شغل على الأرض، قائلا: "بدأنا تشغيل مصانع، وهناك ندوات يتم عقدها للتوعية حوالى 4 آلاف ندوة من خلال وزارتى البيئة والتنمية المحلية على مستوى المدارس والجامعات، وهناك 17 مبادرة للمشاركة من خلال شباب وغيرهم، والمطلوب منهم يعملوا عرض للمنظومة فى أول مؤتمر للشباب".

وتابع وزير التنمية المحلية: "نحاول قدر الإمكان ونعمل بجد ونتعاون وننسق مع بعضنا البعض لإنجاح هذه المنظومة، وهناك 10 شركة تعمل حاليا على أرض الواقع، وعندنا مشكلة كبيرة متمثلة فى القطاع غير الرسمى والذى كان سبب فشل الشركات الأجنبية، وهناك ضرورة لإشراكه ويجب أن نحترم تواجده وخبراته، وبعض الشركات منها نجح وبعضها لم ينجح، فكان لازم ندخل القطاع الرسمى، والتعامل مع قطاع المستثمرين".