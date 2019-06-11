مجلس النواب يوافق على اتفاقية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية

القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليوني يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي، من خلال المساعدة في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، وتنسيق الرقابة على برامج الحماية الاجتماعية.

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2019 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والصحية.