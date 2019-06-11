"عدم التسييس واحترام الرموز".. "الأعلى للإعلام" يعلن ضوابط البرامج

كتب- مصطفى علي:

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو؛ لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله،

وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية .

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام.

وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".

وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية، الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي تلميحًا أو تصريحًا، لأي من أسر ة البرنامج – عدم تسييس المحتوى وربطه بأوضاع الشارع – احترام الرموز الرياضية – عدم التحريض أو إثارة الرأي العام"

ومن ضوابط البرامج الطبية، عدم قبول برامج أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل".

وينشر مصراوي على الضوابط كاملة: