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    وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان التعاون العسكري مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

    05:22 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان التعاون العسكري مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

    وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة المركزية ا

    كتب- محمد سامي:

    التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

    وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري.

    وأكد القائد العام خلال لقائه أن الحرب على الإرهاب بالمنطقة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية والعمل على تجفيف مصادر تمويلها على جميع المستويات معرباً عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين وتطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيداً من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية مقدماً التهنئة للفريق أول / كينيث ماكينزى بمناسبة توليه القيادة المركزية الأمريكية متمنياً له دوام التوفيق فى المرحلة القادمة التى تشهد الكثير من التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

    من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية دعم بلاده لمصر وقواتها المسلحة فى الحرب على الإرهاب وأشاد بما حققته من نجاحات ضد العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء مؤكداً عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

    وفي سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول / كينيث ماكينزى والوفد المرافق له وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين وعلى رأسها تدريبات النجم الساطع.

    حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة .

    محمد زكي قائد القيادة المركزية الأمريكية القوات المسلحة الإرهاب كينيث ماكينزى

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