"الملايين دي بتودوها فين".. عبدالعال يداعب نائب "الشيك بدون رصيد"

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلبًا جديد لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وجاء رفض المجلس لطلب رفع الحصانة عن النائب، بعد قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرا لكيدية البلاغ.

وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان: "أخشى في المرة القادمة أن يأتيني طلب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك من أحد من محافظة أسوان".

وألح النائب مرتضى منصور، على رئيس البرلمان بمنحه الكلمة، إلا أن الأخير رد عليه قائلا: "لن أمنحك الكلمة حرصا عليك لأن لو اتكلمت سنجد أنفسنا أمام طلب رفع حصانة جديد".

كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، في البلاغ المقدم ضده من إحدي الشركات العقارية في قضية شيك بدون رصيد؛ للكيدية.

من ناحيته وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادا حادا لبعض النواب ممن يوقعون شيكات بدون رصيد، ما يدفع المتضررين تقديم طلبات أمام النائب العام لرفع الحصانة عن النواب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقال علي عبد العال: ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد، متابعا: مش عايز اسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين.

وداعب عبد العال النواب: "الملايين دول بتودوها فين"، مؤكدا أن دعاوى الجنح لا تسقط بالتقادم، ويحدث لها وقف فقط، مؤكدا أن الانتخابات مقبلة، "واللي عليه مشكلة مالية مع حد، لابد من حلها حتى لا يتم استبعاده من الانتخابات من خلال مثل هذه الدعاوى".