وزير "النواب": النائب العام وجه نيابة الهرم بقبول مبلغ قضية "الحناوي"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين.

يأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يكلف النائب محمد هاني الحناوي، أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبنائه" بسداد مبلغ التصالح مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد تأجيل رفع الحصانة عن النائب، بعد إيداع المبلغ في خزانة المجلس لحين تصالح النائب محمد الحناوي، مع المدعي. وسبق أن طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من وزير شئون مجلس النواب، بأن يجري اتصالاته لإنهاء هذا الأمر.