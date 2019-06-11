وفدان من موريتانيا وغينيا يصلان للمشاركة بمنتدى مكافحة الفساد

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وفدين أفريقيين رفيعا المستوى للمشاركة في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد والذى يعقد بمدينة السلام شرم الشيخ ابتداء من غد ويستمر علي مدار يومين، تحت عنوان "التنمية تبدأ بالنزاهة"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وفدي دولة موريتانيا وغينيا، وصلا وتم إنهاء إجراءات وصولهما من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وغادروا مباشرة على الرحلة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ.

يعكس المنتدى استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية في نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية.​